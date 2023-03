Homem invade padaria completamente nu e agarra funcionária

Um homem de 26 anos foi autuado por invadir uma padaria, no último dia 11, completamente nu e agarrar uma funcionária do estabelecimento, que fica localizado no Centro de Linhares, no Espírito Santo. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o homem agarra a gerente e a joga no chão.

As imagens mostram o homem entrando no local. Em seguida, ele atravessa o ambiente e parte para cima da mulher. Testemunhas que estavam na padaria tentaram imobilizá-lo e separá-lo da vítima. Veja o momento em que o suspeita entra no local.

O sargento Roberto Ferreira, que estava de folga na padaria de folga no dia do ocorrido, relatou ao portal Bhaz que o suspeito surgiu “do nada”.

“Ele acessou o setor de produção e se escondeu no setor de câmara fria, onde quebrou algumas coisas”, recorda. Nesse meio tempo, o sargento entrou em contato com o batalhão da PM. Quando o rapaz deixou a câmara, abordou a funcionária.

“As pessoas ficaram exaltadas, nervosas. Um rapaz que ajudou a imobilizá-lo estava com a esposa e o filho pequeno”, explica o sargento. Segundo ele, a ação durou menos de dez minutos.

De acordo com o Folha Vitória, o homem também teria invadido uma funerária da cidade momentos antes de entrar na padaria. No local, ele chutou diversas vidraças e provocou vários danos.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo afirmou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Ele assinou um termo circunstanciado por dano ao patrimônio e foi liberado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)