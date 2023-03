Marido de Giovanna Antonelli é acusado de assédio sexual por atriz, segundo jornalista

O marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira, que atua como diretor da Globo, está sendo acusado de assédio sexual, segundo revelou a jornalista Fabíola Reipert, do “A Hora da Venenosa”. Uma atriz teria processado o homem e relatou que manteve relações sexuais com Leonardo em troca de ser incluída em testes na emissora.

De acordo com a jornalista, a atriz, que não teve o nome revelado, começou a ter momentos íntimos com o diretor em dezembro de 2021. Com o marido de Giovanna Antonelli fazendo promessas cada vez maiores, a artista entendia que as relações sexuais eram necessárias para conseguir os testes e manteve a situação por mais de um ano.

Com o passar do tempo, porém, a atriz entendeu, segundo a jornalista, que estava sendo usada. O estopim para a confusão ocorre quando a mulher fez um teste para atuar na próxima novela das 19h, “Fuzuê”, mas foi recusada para o papel. O próprio Leonardo teria dado a notícia à moça.

Após o descumprimento do “acordo”, a atriz entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 2 milhões.