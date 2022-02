Homem arromba forro de loja em Itaituba e furta R$ 2 mil em joias

Um homem invadiu e furtou objetos de uma loja localizada na 4ª Rua, entre as travessas 13 de Maio e Justo Chermont, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. O roubo teria ocorrido por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (8) e, na ação, foram levados 45 perfumes importados, 20 bonés, além de joias avaliadas em R$ 2 mil. As informações são dos sites Debate Carajás e Portal Giro.

A proprietária do estabelecimento relatou à polícia que, ao chegar no estabelecimento, no início da manhã, encontrou o forro da loja arrombado e vários objetos espalhados. Segundo a empresária, o suspeito teve acesso à loja por um terreno que fica nos fundos do imóvel e encontra-se abandonado, servindo de esconderijo para bandidos e local para práticas ilícitas.

A dona da loja registrou um boletim de ocorrência e espera reaver pelo menos parte das mercadorias roubadas. O suspeito ainda não foi identificado e segue foragido.