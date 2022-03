Homem arrastado por carro no Jaderlândia foi levado para o Hospital Metropolitano 

O homem que foi atropelado e teve o corpo arrastado por alguns metros no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, foi identificado apenas pelo sobrenome Rodrigues. Imagens de câmeras de segurança do local registraram, na última quinta-feira (10), quando a vítima estava desacordada na calçada e foi atropelada por um veículo. O caso foi registrado na Seccional da Jaderlândia.

A Polícia Civil, da Seccional da Jaderlândia, informou que Rodrigues havia chegado pela manhã no bairro. Ele trabalha no Ver-o-Peso. Segundo informações colhidas pelas autoridades policiais, um condutor que passava em uma motocicleta teria mexido com ele. Rodrigues, que tinha sinais de embriaguez, se irritou e tentou ir atrás do motoqueiro. Ele reagiu jogando, sem acertar, um gradil de plástico no motociclista.

O motoqueiro seguiu viagem sem nem perceber a intenção de Rodrigues. Ocorre que, ao jogar o gradil, Rodrigues se desequilibrou, caiu no chão e bateu violentamente a cabeça na calçada de cimento. Ele ficou com o corpo estirado para a rua. Em seguida, um carro preto dobrou a esquina onde Rodrigues estava no chão e passou por cima dele, arrastando-o alguns metros, pois ele ficou engatado sob as rodas.

Rodrigues foi levado para atendimento médico no Hospital Metropolitano de Ananindeua. A PC registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e encaminhará a peça para a Justiça, e o condutor do carro terá que esclarecer o ocorrido em audiência judicial. A ocorrência foi registrada como lesão corporal por acidente de trânsito.