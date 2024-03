Homem armado invade casa e mata jovem a tiros, em Jacundá

Um jovem chamado João Vitor Santos de Souza, de 20 anos, teve a casa invadida e foi morto a tiros na noite de quarta-feira (6), na rua 9, no município de Jacundá, sudeste do Pará. Conforme a polícia local, o executor surpreendeu a vítima ao entrar na casa e fazer vários disparos.

Conforme testemunhas, por volta de 21h os moradores da área ouviram o barulho dos disparos de arma de fogo. Ao chegar no local do crime, encontraram João Vitor caído no chão já sem vida. Os populares ainda relataram que o executor teria forçado a entrada na residência e fugido logo após matar o jovem. Ainda não há informações se o autor do homicídio agiu sozinho ou acompanhado, pois ninguém repassou mais detalhes sobre o crime devido ao medo de possíveis retaliações.

No momento em que a casa foi invadida, a rua estava deserta e a vítima não teve chance de defesa. Os populares acionaram a Polícia Militar, que isolou a cena do crime e informou a morte para a Polícia Civil e Científica. Perícias foram feitas no local e o corpo foi removido.



A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o crime para a Polícia Civil e Militar e aguarda o retorno.