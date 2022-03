Homem armado com pedra ataca Restaurante Popular, em Belém; veja vídeo

O sistema de vigilância do Restaurante Popular Desembargador Paulo Frota, da Prefeitura de Belém, registrou em vídeo a ação de um homem não identificado que atirou uma pedra grande quebrando o vidro da janela do estabelecimento, na madrugada do domingo, 27, em pleno feriado de Carnaval.

Na volta do feriado, a equipe iniciou a pesquisa das imagens para localizar o autor da depredação. As imagens foram entregues à Seccional do Comércio para a identificação do autor e apuração do caso, assim como lavrado Boletim de Ocorrência por dano ao patrimônio público. A Guarda Municipal de Belém também foi acionada.