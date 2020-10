Restaurante popular de Belém retoma atendimento presencial

O Restaurante Popular de Belém, voltou às atividades presenciais após seis meses funcionando apenas com a distribuição de marmitas à população. No primeiro dia de retorno, 700 refeições foram servidas. Nesta terça-feira, 20, o espaço serviu cerca de 1.200 pessoas.

O novo horário do restaurante, que fica localizado na Rua Aristides Lobo, no bairro da Campina, garante mais tempo e cuidado para aqueles que mais precisam de atenção. De 10h às 11h o atendimento é exclusivo para prioridade, depois desse horário os demais clientes são autorizados a entrar no local, que funciona até às 14h, de segunda a sexta-feira, com refeição no valor de R$ 2.

Segundo Tatiane Assunção, fiscal administrativa do restaurante, várias medidas foram adotadas para que a população atendida seja recebida com segurança. “Na entrada, estamos aferindo a temperatura, fazendo a higienização das mãos dos clientes com álcool em gel e o controle da fila, permitindo somente a entrada de 53 pessoas com espaçamento de 1 metro”, contou.

O espaço que antes da pandemia acomodava sentados 250 pessoas, hoje está adaptado para receber 106 pessoas. Isso porque houve alteração na quantidade de mesas e cadeiras, a fim de manter o distanciamento entre as pessoas. A equipe que trabalha no salão faz a assepsia das mesas assim que são desocupadas, para que o próximo cliente possa utilizar.

Também está sendo feita a orientação dos clientes sobre a prevenção contra a Covid-19, a utilização do uso da máscara desde a entrada até o momento de fazer a refeição e para que eles mantenham o distanciamento. O restaurante também conta com pias para lavagem das mãos antes e após a refeição.

Refeição

Cada dia os clientes são recebidos com cardápios diferenciados e balanceados, que são elaborados por nutricionistas. Os pratos são compostos por com carne, frango ou peixe, além de legumes, saladas e guarnição com arroz, feijão, macarrão e suco de frutas.