Homem agride a esposa em resort de Salinas, mas é alcançado na estrada

De acordo com a polícia, a agressão do marido à mulher ocorreu na tarde deste domingo (14), num resort na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar ao hotel, o acusado havia fugido. A vítima foi levada para registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Com informações da Agência Pará.

De imediato, a Delegacia emitiu uma circular para capturar o agressor. Os órgãos de segurança pública, de forma integrada, passaram a rastrear o percurso feito pelo Renault Branco, do acusado, por meio da utilização da tecnologia de reconhecimento de placas veiculares de câmeras de monitoramento instaladas na cidade e nas estradas.

Nesta segunda-feira (15), por volta de 12h30, os agentes, que realizaram o monitoramento, perceberam a movimentação do carro que saia de Salinas rumo a Belém. Os órgãos estaduais fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que abordou o agressor no Km 010 da BR, perto do município de Santa Maria.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado à Delegacia de Santa Maria e indiciado pelo crime de violência doméstica, conforme prevê o artigo 7º da Lei n°11.340 / 2006.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado, destacou a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública a favor da sociedade, enfatizando a eficiência do trabalho integrado e do uso de inteligência artificial na captura do acusado.

'Nós sempre pedimos que as pessoas vítimas de violência, em especial violência doméstica, possam contribuir conosco também sinalizando e fazendo a sua ocorrência. Até porque normalmente esse tipo de violência acontece em ambiente familiar e ambiente do lar", afirmou Ualame Machado.