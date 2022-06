Homem acusado de ter matado 'Gato de Botas' é julgado em Santarém

Na manhã de hoje (29) o réu Ruan Carlos da Silva, conhecido como Tico do Uruará, acusado de matar Pedro Henrique Gama Nunes, conhecido como 'Gato de Botas', com oito tiros, no dia 9 de janeiro de 2021, por uma dívida de venda de drogas, foi a júri popular. O réu é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil. O julgamento está sendo realizado no Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém.

Segundo a acusação, foram ao menos 8 tiros contra a vítima sendo que 6 acertaram fatalmente a vítima. Ruan teria matado a vítima que estava desarmada, quando caminhava distraída em plena via pública, a luz do dia.

Ainda de acordo com o processo, existe a suspeita que o acusado seja integrante de uma facção criminosa com atuação nos presídios. Além disso, existe relato de que o réu já havia tentado matar a vítima dentro da Central de Triagem de Santarém meses antes do fato.

Após matar o ‘gato de botas’, Ruan fui embora de Santarém e teve a prisão preventiva decretada, sendo preso no mês de março de 2021, no município de Itaituba, onde permanece até o presente momento, no Centro de Recuperação Regional de Itaituba. Apesar da defesa ter impetrado pelo menos 3 habeas corpus, o caso foi levado o caso até o STJ, sem sucesso.

Caso seja condenado, o réu pode levar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Estão prevista a oitiva de 9 testemunhas.A previsão é que o julgamento encerre por volta das 18h de hoje.

A acusação está sob a responsabilidade da Promotora de Justiça Dra. Patrícia Carvalho Medrado Assamann e a defesa esta a cargo do advogado Dr. Vinicius Martins Lima.