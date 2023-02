Homem acusado de estupro de vulnerável no Pará é preso em Santa Catarina

Chegou a Belém, no início desta sexta-feira (10), o homem acusado de estupro de vulnerável que estava foragido em Santa Catarina (SC). O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso no início desta semana pela Polícia Civil do Pará. Segundo a PCPA, ele saiu do Estado quando as autoridades deram início às investigações sobre o caso, no ano passado. Ainda nesta manhã, o homem prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente e depois foi encaminhado para o sistema penitenciário, onde ficará até o desenvolvimento do caso.

De acordo com a investigação, as buscas pelo acusado tiveram início logo que o caso foi registrado na delegacia e as vítimas foram acolhidas pelas autoridades. Quando o mandado de prisão foi expedido, o homem já havia fugido para Blumenau, em Santa Catarina. No entanto, a PCPA o localizou e se deslocou até SC, na casa onde ele estaria morando, para fazer a prisão e trazê-lo de volta ao Pará.

Segundo o Delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, a instituição realiza um atendimento ainda mais rigoroso em casos de crimes contra crianças e adolescentes. “Esse foi mais um trabalho da nossa Diretoria de Atendimento à Vulneráveis, através da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente na Santa Casa. A Polícia Civil investiga todos os crimes, mas quando se trata de crianças e adolescentes, a gente tem um atendimento diferenciado pela gravidade desses crimes. Por isso, investigamos, juntamos elementos da autoria do fato e foi decretada a prisão”, afirma o delegado-geral.

Para denunciar

O contato para denunciar crimes contra crianças e adolescentes ou outros tipos de delitos é:

Delegacias de Polícia Civil e Disque Denúncia: 181

Atendente Virtual IARA: (91) 98115-9181

Conselhos Tutelares

Disque 100 (direitos humanos)