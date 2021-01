Homem acusado de estelionato é preso em Belém

Um homem acusado pelo crime de estelionato foi preso em Belém. A Polícia Civil do Pará cumpriu o mandado de prisão preventiva, expedido pela 11ª vara criminal de Belém contra o acusado, por meio do Serviço de Polícia Interestadual. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (6), mas o homem foi capturado na tarde desta quinta-feira (5).

O estelionatário, que não teve a identidade informada, foi encontrado após não comparecer em juízo durante uma audiência marcada. A partir disso, investigações tiveram início e indicaram o paradeiro do acusado.

Após ser encontrado, ele foi conduzido ao Centro de Perícias Renato Chaves (CPRC) para exames e, posteriormente, ficou sob responsabilidade do sistema penitenciário.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro e é descrito como o ator de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". A pena de reclusão vai de um a cinco anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.