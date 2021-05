Homem é morto a tiros na Estrada do Aurá, em Ananindeua

Um homem identificado como Vitor da Silva Gemaque, de 26 anos, foi assassinado com tiros no rosto, na tarde deste domingo (16), por volta das 14h20, na alameda 10 da comunidade Paraíso de Deus, uma invasão localizada na Estrada do Aurá, ao lado do residencial Juscelino Kubitschek, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com moradores da área, ele estava comprando bebida quando foi cercado por seis pessoas que estariam envolvidas no crime. Testemunhas informaram que ele não morava nessa alameda e estava apenas visitando alguns familiares.

(Ivan Duarte / O Liberal)

"Ele veio para comprar cerveja e seis pessoas o cercaram. Ele tentou fugir por essa alameda e não conseguiu. Ele tava próximo da casa dos parentes e tinha acabado de almoçar e saiu para para comprar uma cerveja. Nessa saída, os caras foram atrás dele e aconteceu a situação dos tiros. Ele não é morador daqui, só tem parentes aqui próximo", relatou uma testemunha.

De acordo com a equipe do Instituto Médico Legal (IML), do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que confirmou o chamado para remoção por volta das 15h15, o indivíduo foi alvejado com três tiros na região do rosto, uma na boca e dois no nariz.

(Ivan Duarte / O Liberal)

Uma equipe da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil também esteve na área para realizar as investigações.