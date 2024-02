Helicóptero desaparecido no Pará: Crea-PA lamenta a morte de servidor do Dnit

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) e lamentou a morte do engenheiro civil e servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, de 47 anos.

“O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do​ engenheiro civil Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, de 47 anos, registrado no CREA-PA desde 1988. Ele era servidor do Dnit. Neste momento doloroso, nossa solidariedade à família e aos amigos”, diz o comunicado.

Abílio é uma das três vítimas que estavam a bordo do helicóptero modelo R-44, de matrícula PT-BLZ, que saiu de Novo Repartimento com destino a Marabá, no sudeste paraense, mas desapareceu ao longo desse trajeto, na última segunda-feira (19). Os corpos Abílio e mais dois ocupantes da aeronave, identificados como o piloto Josimar Éneas da Costa e o passageiro Nildo Ferreira foram localizados nesta quarta-feira (21), próximo a Goianésia do Pará, também no sudeste paraense.