Helicóptero desaparecido no Pará: corpos de empresários são encontrados dentro da aeronave

Os corpos dos empresários Josimar Éneas da Costa e Nildo Ferreira foram encontrados, nesta quarta-feira (21), em Goianésia do Pará, no sudeste do Estado, dentro do helicóptero em que eles estavam. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar removeu os cadáveres dos destroços da aeronave. Josimar era quem pilotava o helicóptero.

As vítimas, conforme as autoridades, foram levadas até Porto Novo, uma localidade próxima de onde o helicóptero foi achado. A Polícia Científica foi acionada para remover os corpos até a cidade de Marabá, sudeste do Pará, que era o destino da aeronave.

Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, de 47 anos, servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foi o primeiro tripulante a ser encontrado morto. Segundo o relato da polícia, o corpo dele estava numa ilha próximo à localidade de Porto Novo.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que a "responsabilidade pelas buscas é do Serviço de Busca e Salvamento Aeronáutico da Aeronáutica do Brasil", mas que o Estado prestou auxílio no trabalho com equipes do Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp), mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Pará e Polícia Civil.