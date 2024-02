Helicóptero desaparecido no Pará: corpo de servidor do Dnit é velado e sepultado em Tucuruí

O corpo de Abílio Manoel Figueiredo Medeiros, de 47 anos, servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) registrado em Goianésia do Pará, foi velado nesta quinta-feira (22), na quadra do Instituto Federal do Pará (IFPA) de Tucuruí, sudeste do Estado. Ele era uma das três vítimas que estavam a bordo do helicóptero que perdeu contato com familiares e foi encontrado em Goianésia do Pará, na quarta-feira (21). Com informações do Portal HS.

O Dnit e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) lamentaram a morte de Abílio. Há nove anos ele trabalhava há nove anos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e atuava em Redenção, cidade no sul do Pará. A autarquia informou que o homem não estava a serviço do órgão no momento do incidente.

Após o velório, o corpo de Abílio foi levado ao Cemitério Jardim da Saudade, onde foi sepultado.

O caso

O helicóptero que alçou voo na última segunda-feira (19), na zona rural de Novo Repartimento com destino a Marabá, e foi tido pelas autoridades como desaparecido desde esse dia. Além de Abílio, os empresários Josimar Éneas da Costa e Nildo Ferreira estavam dentro da aeronave. Eles também morreram e tiveram os corpos resgatados dos destroços na quarta (21). Nildo prestava serviços a Abílio.

O helicóptero envolvido no acidente, pilotado por Josimar, era da marca e modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, cor preta. De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que às 13h20, da terça-feira (20), tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento da aeronave, que até o momento não havia sido encontrada.

Os investigadores do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA I), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), que fica em Belém, foram acionados, nesta quarta (21). De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), na ação inicial “são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação”.

Ainda de acordo com o comunicado da FAB, a conclusão da investigação “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”.