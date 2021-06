Guarda Municipal sofre tentativa de homicídio em Ananindeua

Um guarda municipal que atua em Tomé-Açu, mas mora em Ananindeua, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (29), na cidade da região metropolitana de Belém, no bairro do 40 horas. O agente de segurança pública, cuja identidade ainda é desconhecida, chegou a trocar tiros com os criminosos. Não há informações se a vítima foi atingida por algum dos disparos.

Após o atentado, uma força-tarefa com agentes da Guarda Municipal de Belém, Ananindeua, Marituba e também da Polícia Militar foi montada para prender os envolvidos. Pelo menos dois homens que estavam em apoio à ação criminosa foram detidos.

As motivações para o crime ainda devem ser apuradas pela Polícia Civil, que foi acionada pela reportagem.