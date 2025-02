Guarda Municipal resgata idosa em situação de abandono no bairro de Canudos, em Belém

Uma idosa de 84 anos que vivia em situação de abandono no bairro de Canudos foi resgatada pela Guarda Municipal de Belém na tarde desta quinta-feira (20/2). Uma denúncia anônima feita para o Centro Integrado de Operações (Ciop) levou o caso ao conhecimento do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM).

Ao chegarem à residência, localizada na Travessa Guerra Passos, os agentes da GMB encontraram a casa em condições insalubres, sem janelas e ventilação, com roupas e louças sujas espalhadas pelo local. A idosa, acamada, relatou que vive sozinha no local há cerca de três anos e quase não consegue andar. Também disse que sofre maus-tratos psicológicos do próprio filho, de 56 anos. O inspetor Silvestre, que participou do resgate da idosa, relata que a situação do imóvel era degradante.

“Depois da denúncia anônima, nós chegamos à casa da idosa. Uma vizinha havia aberto o local e dado banho na vítima. O ambiente era completamente insalubre e sem condições de viver. Estava tudo sujo. A vítima ficava em uma cama pequena, com apenas um ventilador. A casa era muito quente e abafada. A idosa ficava sozinha e a vizinha que estava lá informou que tinha sido a primeira vez que entrou no local. As pessoas da área só tinham visto a idosa uma vez, justamente porque a casa ficava fechada. A idosa contou que sofria violência verbal. Que o filho a xingava com várias palavras de baixo calão”, relatou o guarda municipal.

Segundo informado pela equipe que resgatou a idosa, a vítima relatou que o filho seria o responsável por receber a aposentadoria e que ela não tinha acesso ao benefício. “Ela disse que era professora aposentada e o filho recebia o dinheiro, mas não repassava. A idosa contou que antes morava em outra casa e o filho a levou para aquele imóvel que seria alugado. Ela tinha uma bengala que usava quando queria ir ao banheiro ou na cozinha, mas fazia isso com dificuldade. A vítima disse que o filho deixava um pedaço de pão e uma garrafa com água sobre a mesa, para ela fazer achocolatado e se alimentar. Fora isso, ela não tinha nenhuma outra comida”, informou o inspetor Silvestre.

Os guardas municipais localizaram o filho da idosa e o encaminharam à Delegacia do Idoso, onde foram adotadas as providências cabíveis. Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros cuidados à vítima. A Guarda Municipal reforça a importância de denúncias para combater casos de negligência e maus-tratos contra idosos, garantindo assistência e segurança aos mais vulneráveis.