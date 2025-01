GMB prende suspeito de furtar celular de passageiro de ônibus no bairro da Cidade Velha

A Guarda Municipal de Belém (GMB) prendeu um homem suspeito de furtar um telefone no final da manhã desta segunda-feira (6/1), na parada de ônibus localizada na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha. De acordo com a GMB, um homem esperava o coletivo e quando estava subindo na condução o suspeito arrancou o celular da mão dele.

A equipe da GMB, da inspetoria do Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém, foi acionada pela vítima, informando sobre o furto do telefone. Com isso, os guardas saíram em diligência acompanhado da vítima que identificou o suspeito próximo do local da ocorrência. Os guardas fizeram a abordagem e durante a revista pessoal encontraram o aparelho telefônico furtado.

Diante das circunstâncias os envolvidos foram encaminhados para a Seccional do Comércio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.