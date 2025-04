Guarda Municipal prende suspeito de furtar fios na Praça Santuário, em Belém

A Guarda Municipal de Belém (GMB) prendeu, na madrugada desta terça-feira (8/4), um homem suspeito de furtar fios de energia na Praça Santuário, localizada em frente à Basílica Santuário de Nazaré. A ação foi possível graças ao Sistema Interno de Monitoramento (SIM), que auxiliou na localização do suspeito, que foi conduzido à seccional de São Brás.

De acordo com o inspetor R. Alcântara, subcoordenador do SIM, o homem foi encontrado com cerca de 30 metros de fio elétrico, provavelmente oriundos do furto. "Ele foi detectado por nosso sistema de videomonitoramento, que repassou as informações para nossa equipe de rua, que o localizou próximo à praça. Durante a abordagem, encontramos os fios que ele havia supostamente roubado", explicou o inspetor.

Ainda segundo Alcântara, a ação da GMB é uma resposta às diversas denúncias de furtos de fios e cabos de energia, que frequentemente deixavam a Praça Santuário sem fornecimento de eletricidade. "Estávamos monitorando a área há algum tempo, pois recebíamos relatos sobre os furtos. A atuação organizada da GMB foi crucial para a prisão desse suspeito", completou o inspetor.

Reforço na segurança pública

Além disso, a ação também destaca a importância do SIM na promoção da segurança pública na cidade. "Atualmente, temos 60 pontos monitorados pelo SIM com câmeras de segurança instaladas, inclusive na Basílica, o que nos permite acionar nossos agentes de rua de maneira eficiente diante de ocorrências. Esse sistema é essencial para que a GMB atue de forma eficaz na proteção da população", afirmou Elen Melo, inspetora-geral da GMB.

Em termos de resultados, o SIM já registrou cerca de 245 ocorrências este ano, abrangendo uma variedade de situações que auxiliam o efetivo nas ruas no combate ao vandalismo, assaltos e na detenção de suspeitos envolvidos em crimes.

DFN admite a recorrência do furto de fios no local

Em nota, "A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informa a retomada do furto de cabos de energia da Praça Santuário. A ocorrência tem sido constante nos últimos dias, sendo duas madrugadas seguidas, dias 8 e 9 de abril, deixando toda a área da Praça às escuras. Em 2024 ocorreram vários episódios destes e a DFN fez a reposição dos cabos, com apoio da concessionária de energia.

Hoje à tarde, a DFN e a Prefeitura de Belém estarão em reunião para tratar deste assunto, entre outros. A DFN estará à disposição para entrevistas depois das 18h, após a reunião com a Prefeitura".