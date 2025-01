Homem é flagrado tentando furtar banco da praça Brasil

As câmeras de monitoramento da Guarda Municipal de Belém (GMB) flagraram um homem tentando furtar um banco da praça Brasil, no bairro do Umarizal, na madrugada desta quarta-feira (29).

A equipe da GMB foi acionada pelo Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) e conseguiu chegar a tempo de evitar o crime, orientar e realizar os procedimentos cabíveis.

Outra ocorrência foi registrada na praça da Sereia

Além desse caso, a GMB também captou imagens de outros atos de vandalismo e mau uso de logradouro público, na praça da Sereia, na Campina, na madrugada do dia 21.

Nas imagens foi visualizado um homem tomando banho no chafariz da praça da Sereia e às proximidades um grupo pichando as paredes de uma loja de departamento.

A GMB alerta que depredação ou destruição do patrimônio público é crime, conforme previsto no artigo 163 do Código Penal. Isso inclui danos a prédios, equipamentos e espaços públicos.

A Guarda informou ainda que a colaboração da população para manter esses patrimônios seguros e preservados é muito importante. “Se você presenciar atos de vandalismo, é importante denunciar para a Guarda Municipal pelo disque-denúncia 153", orienta a inspetora Jucilene Medeiros, coordenadora do SIM.

“Além de causar prejuízos financeiros, a depredação do patrimônio público também provoca grandes danos sociais. Portanto, é fundamental que todos contribuam para a preservação desses bens”, afirma.