Dois homens suspeitos de furto de veículo são presos em Marabá

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos de furto de veículo e na recuperação de uma motocicleta, em Marabá, no sudeste do Pará, na tarde de terça-feira (28). O crime aconteceu no bairro Bela Vista, e a captura dos envolvidos ocorreu nos bairros Cidade Nova e Nova Marabá, após a circulação de um vídeo nas redes sociais que ajudou na identificação dos suspeitos.

De acordo com a guarnição comandada pelo Capitão Rodrigues, o furto ocorreu no dia 27 de janeiro, por volta das 15h30. Imagens compartilhadas na internet mostravam dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, cor prata, retornando com uma segunda moto, que se tratava do veículo furtado. Um dos homens foi identificado como Cristian Brito Rego.

No dia seguinte, os policiais localizaram Cristian na rua Vinícius de Moraes, bairro da Paz. Durante a abordagem, ele confessou o crime e revelou que tanto a moto furtada quanto a utilizada na ação estavam na residência de seu comparsa, Jarlan Mesquita Monteiro, na Folha 33.

As equipes da PM se dirigiram ao local indicado, onde Jarlan tentou fugir por uma área de mata ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi capturado. No endereço, foram encontradas as duas motocicletas envolvidas no crime, sendo uma Honda CG 150 Titan, cor vinho, placa OFM-7773 (veículo furtado) e uma Honda CG 125 Titan, cor prata, placa JUQ-2209, com sinais de adulteração no número do motor.

Jarlan também confessou participação no furto. Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. Durante a operação, a PM apreendeu ainda um celular Motorola pertencente a Cristian, dentro do qual foi encontrada uma pequena porção de substância com características análogas à cocaína.

A ação contou com o apoio das guarnições das viaturas 0406 e 0411, sob o comando do Tenente Willis e outros policiais do 34º BPM. Os suspeitos foram apresentados à Polícia Civil e devem responder por furto de veículo e outros crimes relacionados.