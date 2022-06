Guarda municipal é preso com 500g de cocaína em Marituba

Um guarda municipal de Marituba foi preso, nesta terça-feira (31), pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi flagrado com 500g de cocaína. A prisão foi realizada por homens da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), da Polícia Militar. Com o guarda, foram apreendidos também uma arma de fogo, munições e celulares. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil do município.

Por nota, a Prefeitura de Marituba informou que tomou todas as providências cabíveis ao caso. “A gestão ressalta que não admite ou compactua com qualquer tipo de situação ou comportamento que não sejam guiados pela legalidade, e que se desviem da finalidade maior de promover a segurança da população no município”, diz a nota do órgão.

A informação de que dois guardas haviam sido presos chegou a circular na internet. A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Marituba, responsável pela Guarda Municipal, para esclarecer o assunto. “Apenas um guarda envolvido na situação foi preso. Não há procedência quanto à autuação de outro inspetor”, garantiu a prefeitura.

A instituição não forneceu detalhes sobre quais providências está tomando em relação ao servidor público. Também não explicou se ele corre o risco de ser expulso da corporação.