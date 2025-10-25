Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Guarda municipal é executado a sangue frio dentro de casa no Marajó

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta rondaram a casa do agente e depois entraram no imóvel, simulando um assalto e depois atiraram contra a vítima

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma viatura da Polícia Militar no local do crime. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um guarda municipal identificado como Izamor foi assassinado a tiros dentro de casa no fim da noite de sexta-feira (24/10), em Breves, no Arquipélago do Marajó. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta rondaram a casa do agente e depois entraram no imóvel, simulando um assalto, e executaram a vítima a sangue frio com cerca de quatro disparos na cabeça.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos utilizava uma balaclava para que não fosse identificado. Antes de matar o guarda municipal, a dupla ordenou que uma criança, que estava próxima dele, se afastasse e, na sequência, atirou somente no homem. Depois disso, os suspeitos fugiram sem levar nada da vítima, conforme as autoridades.

O guarda chegou a ser socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.  Os suspeitos, até o momento, não foram localizados.
A Polícia Militar deflagrou a operação Alcatraz para localizar a dupla envolvida no homicídio. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Por enquanto, as motivações por trás da morte de Izamor são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e da Prefeitura de Breves sobre o ocorrido. A reportagem aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

guarda municipal

executado

sangue frio

dentro de casa

marajó

breves

