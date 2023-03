Guarda municipal de Tomé-Açu é morto a tiros no Aurá, em Ananindeua

​Danilson Brasil Coimbra, de 33 anos, guarda municipal que seria lotado no município de Tomé-Açu, nordeste paraense, morreu na noite desta sexta-feira (17), após dar entrada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), para procedimento cirúrgico. Ele foi vítima de um atentado no Aurá, em Ananindeua, e teve três perfurações de arma de fogo na cabeça, costas e pernas.

De acordo com informações policiais, Danilson foi alvejado por dois homens que estavam em uma motocicleta vermelha, no momento em que ele se encontrava no residencial Torre do Aurá. Os suspeitos conseguiram fugir, levando a arma de fogo da vítima. Segundo a polícia, eles trajavam calça jeans, além de camisas verde manga longa e amarela.

Não há informações sobre o que Danilson fazia n​​a capital paraense. Também é desconhecido se ele já vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

O corpo de Danilson será removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) e levado ao Instituto Médico Legal (IML). Após a realização de exames cadavéricos, o corpo será liberado para que familiares possam dar início aos procedimentos acerca do enterro e velório do guarda municipal.

A Polícia Civil do Pará vai investigar o caso. Quem tiver informações sobre os assassinos pode repassar ao Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita, com sigilo garantido.