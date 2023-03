Esposa de sargento da PM é amordaçada e mantida refém dentro de casa no bairro Mangueirão

A esposa de um sargento da Polícia Militar (PM) passou momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (13) no bairro do Mangueirão, em Belém. Dois criminosos invadiram a casa da vítima e a amordaçaram e mantiveram como refém no Panorama XXI. De acordo com a PM, a dupla estaria esperando o marido dela chegar no imóvel para que o matassem. A demora pela volta do sargento obrigou que os envolvidos fugissem sem deixar pistas. Ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

A mulher contou aos policiais que os envolvidos chegaram em uma motocicleta preta, por volta de 13h. Por conta da situação traumática, a mulher não conseguiu identificar o modelo do veículo.

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foram acionados ao caso. Os policiais realizaram rondas pelo entorno, porém não conseguiram localizar os envolvidos.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar para obter mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Atentado contra sargento da PM e amiga dele

Menos de 24h atrás, um policial militar, identificado como sargento Silva, morreu após ser baleado, no final da noite de domingo (12), no Parque das Palmeiras, no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. Uma amiga dele foi baleada no ataque, mas recebeu atendimento médico e passou por cirurgia na madrugada desta segunda-feira (13).