Morre amiga de sargento da PM baleada junto com ele em Marituba

Morreu na tarde desta segunda-feira (13) uma mulher identificada como Liriel Leite de Souza, vítima de um ataque a tiros que ocorreu na noite de domingo (12), no Parque das Palmeiras, no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. Na ocasião, o policial militar sargento Silva morreu, após ser baleado.

A morte de Liriel foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), acionada para fazer a remoção do cadáver no Hospital Metropolitano, onde a vítima estava internada e chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. A mulher teria sido atingida com tiros na barriga e coxa.

