Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Grupo armado faz arrastão e rouba moto, dinheiro e objetos em postos de combustíveis em Irituia

Câmera de segurança registrou a ação dos suspeitos na noite de terça-feira (9)

O Liberal
fonte

Quarteto armado faz arrastão e rouba moto, dinheiro e objetos em postos de combustíveis em Irituia. (Foto: Redes Sociais / Reprodução)

Quatro suspeitos em duas motocicletas foram flagrados por câmeras de segurança fazendo um ‘arrastão’ em dois postos de combustíveis de Irituia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (9), quando funcionários dos estabelecimentos foram rendidos e obrigados a entregarem objetos pessoais e dinheiro. Uma motocicleta também foi roubada de uma das vítimas.

As imagens das câmeras mostram quando os quatro suspeitos chegam ao primeiro estabelecimento. Eles abordam as vítimas e mostram as armas de fogo para obrigar as pessoas a entregarem seus bens pessoais. Ainda ordenaram a um dos funcionários que entregasse o dinheiro que estava no local. Um cliente que aguardava no posto teve a moto levada. No segundo local, dois dos suspeitos pedem que o frentista abasteça a motocicleta, sem desconfiar de nada. No entanto, no momento do pagamento, os suspeitos anunciaram o assalto e roubaram o valor que estava com o funcionário e o celular da vítima.

A Polícia Militar realiza buscas intensas na região após o caso ser denunciado. Até o momento, os envolvidos não foram identificados ou localizados. As investigações seguem para prender os responsáveis pelo arrastão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arrastão em Irituia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ARRASTÃO

Grupo armado faz arrastão e rouba moto, dinheiro e objetos em postos de combustíveis em Irituia

Câmera de segurança registrou a ação dos suspeitos na noite de terça-feira (9)

10.09.25 12h14

SEGURANÇA

Simulação de crise com artefato explosivo é realizada no Aeroporto de Belém

Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope/PMPA) participou de um exercício simulado em uma aeronave com Polícia Federal (PF)

10.09.25 11h42

OPERAÇÃO UNDERBILL

Operação contra fraudes em importações e lavagem de dinheiro cumpre 12 mandados em Belém

Agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram a Operação Underbill para desarticular uma organização criminosa

10.09.25 11h30

INCÊNDIO

Incêndio atinge casa no bairro da Cremação, em Belém

As chamas deixaram os cômodos do imóvel destruídos na manhã desta quarta-feira (10)

10.09.25 11h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Foragido por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará

A ação integrada entre a Polícia Civil e Militar ocorreu na terça-feira (9), no município de Afuá

10.09.25 9h01

INCIDENTE

Parte de ponte desaba e caminhão quase cai em rio de Bragança

O caso foi registrado no domingo (7), entre as comunidades Molongó e Serradão

10.09.25 10h21

POLÍCIA

Polícia Civil prende suspeito de ataque a tiros contra academia em Belém

O suspeito deve responder pelos crimes de integração a organização criminosa, extorsão majorada e disparo de arma de fogo

09.09.25 19h51

INVESTIGAÇÃO

Após suspeita de morte natural, polícia confirma que homem foi morto com tiro na axila em Castanhal

A vítima não portava documentos e segue sem identificação. O corpo foi removido pela Polícia Científica.

09.09.25 22h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda