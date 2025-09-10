Grupo armado faz arrastão e rouba moto, dinheiro e objetos em postos de combustíveis em Irituia

Quatro suspeitos em duas motocicletas foram flagrados por câmeras de segurança fazendo um ‘arrastão’ em dois postos de combustíveis de Irituia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (9), quando funcionários dos estabelecimentos foram rendidos e obrigados a entregarem objetos pessoais e dinheiro. Uma motocicleta também foi roubada de uma das vítimas.

As imagens das câmeras mostram quando os quatro suspeitos chegam ao primeiro estabelecimento. Eles abordam as vítimas e mostram as armas de fogo para obrigar as pessoas a entregarem seus bens pessoais. Ainda ordenaram a um dos funcionários que entregasse o dinheiro que estava no local. Um cliente que aguardava no posto teve a moto levada. No segundo local, dois dos suspeitos pedem que o frentista abasteça a motocicleta, sem desconfiar de nada. No entanto, no momento do pagamento, os suspeitos anunciaram o assalto e roubaram o valor que estava com o funcionário e o celular da vítima.

A Polícia Militar realiza buscas intensas na região após o caso ser denunciado. Até o momento, os envolvidos não foram identificados ou localizados. As investigações seguem para prender os responsáveis pelo arrastão.