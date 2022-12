Grávida dá à luz dentro de carro em frente a hospital de Marabá

Uma mulher deu à luz dentro de um carro na noite de segunda-feira (26) em frente ao Hospital Materno Infantil (HMI) em Marabá, município no sudeste do Pará. O condutor do veículo, o comediante Cristiano Rabelo, disse que a moça estava na Folha 34, no Núcleo Nova Marabá, quando pediu por ajuda. As informações são do Correio de Carajás.

Cristiano revelou que a grávida estava em trabalho de parto no momento em que ele a amparou. A maternidade tinha distância de quase seis quilômetros.

“Não tive outra saída. Fiquei com a perna bamba, não gosto de ver sangue, sou muito medroso. Tenho três filhas e sempre evitei ver o parto. E aí, aconteceu isso comigo. Mas, graças a Deus deu tudo certo”, conta, agora sorrindo.

O comediante contou que se emocionou depois que a criança nasceu e chegou a ser confundido com o pai. A dúvida sobre a paternidade veio pelo médico que atendeu a mulher e Cristiano confessou que, apesar de ser pai de três meninas, essa tinha sido a primeira vez que tinha visto uma criança nascendo.

“Quando chegamos lá, foram bem rápidos no atendimento. Quando vi a placenta saindo, quase desmaiei. Quando terminou tudo, fiquei chorando. O médico me perguntou se eu era o pai, falei que não. E ele me questionou o motivo do meu choro, e eu disse essa foi a primeira vez que vi uma criança nascendo. Mas, quando olhei para o banco do meu carro fiquei desesperado. Tinha acabado de sair do lava-jato”, conta, aos risos.

Após o bebê ter nascido, ele se expressou gratidão por ter ajudado a mulher. ““O mais importante é que estão bem. Fico muito contente por ter feito parte da história dessa criança”, finalizou.