Mulher pede 'desculpas' a passageiros após dar à luz em ônibus; assista

Sozinha, uma mulher deu à luz um bebê em um ônibus na noite da última segunda-feira (10). Ela precisou contar com a ajuda de passageiros para realizar o parto.

Uma testemunha disse que ofereceram um acento no coletivo, mas ela recusou sentar; disse que estava com fortes dores e que a bolsa havia estourado. Mas quando estava próximo ao Hospital Municipal Rocha Faria, no Rio de Janeiro, uma senhora alertou o motorista sobre o nascimento do bebê.

Três minutos para chegar ao hospital, a mulher deu à luz com a ajuda de passageiros. Uma senhora retirou a calça dela e segurou o recém-nascido para que ele não caísse no chão. Logo em seguida, profissionais do Samu entraram no coletivo e cortaram o cordão umbilical da criança. Mãe e filho estão estáveis e passam bem.