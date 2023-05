Grávida cai de leito e morre antes do parto dentro de maternidade; bebê está na UTI

Uma grávida morreu, por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (10), após sofrer traumatismo craniano por queda dentro de uma maternidade em Recife (PE). Segundo o hospital municipal, Raquel Pedro da Silva, de 30 anos, foi submetida a uma cesariana e faleceu logo após a cirurgia. O bebê foi transferido para a UTI neonatal. O fato ocorreu na Maternidade Barros Lima, localizada no bairro Casa Amarela.

De acordo com a unidade de saúde, Raquel deu entrada na segunda-feira (8), e estava acompanhada do marido. A equipe médica fez o protocolo de indução do parto, mas a jovem estava com dificuldades. O companheiro da paciente, Breno Pereira, afirmou que a gestante sentia muitas dores e caiu enquanto ele chamava a equipe médica para atendimento. Outra denúncia é que a cama onde Raquel estava deitada não tinha proteção lateral.

"Ela não conseguia. Ela estava fazendo muito esforço, mas só saía sangue e líquido. E ela estava com muita dor. A bolsa dela já tinha estourado, estourou até no meu pé. Então, isso a tragédia aconteceu ontem. Acho que ela estava com muita dor e tentou se virar, mas como não tinha nada para se sustentar ela caiu", narrou o marido.

(Arquivo pessoal)

Grávida morreu no centro cirúrgico, durante seu sexto parto. Após a queda, Raquel foi submetida a uma cesariana de emergência e faleceu 2h horas depois. Devido à perda de consciência da mãe, o bebê passou por privação de oxigênio e precisou ser entubado. O recém-nascido foi transferido para a UTI neonatal do Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Secretaria de Saúde do Recife disse que o Serviço Social da unidade está “prestando assistência e esclarecimentos necessários". Alegou que a paciente deu entrada na maternidade sem estar em trabalho de parto. Ela foi submetida ao ultrassom e a indução ao trabalho de parto normal. O incidente alterou a assistência médica prevista até então. A Secretaria de Saúde do Recife se solidariza com familiares e amigos da paciente, mas “reforça que toda a assistência médica possível foi prestada à gestante e seu bebê”. O caso será investigado pela Delegacia de Casa Amarela.