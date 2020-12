Governo reforça segurança em Capanema e região Nordeste

A Polícia Militar recebeu mais 66 viaturas para usar em Capanema e no nordeste do estado, reforçando, assim, a segurança nessa região. A entrega dos veículos foi feita, neste sábado (12), pelo governador Helder Barbalho. Ao entregar as chaves das viaturas diretamente nas mãos dos militares responsáveis por elas, Helder destacou a importância das forças de defesa social estarem equipadas com qualidade para cumprirem sua missão.

"Hoje nós estamos concluindo um ciclo de entregas. Essa é a maior renovação da frota da PM da história. Isso representa um investimento na mudança do perfil da viaturas. Todas as viaturas da PM são caminhonetes traçadas, sejam na capital ou no interior. Os veículos médios ficam para a parte administrativa. Para reduzir a criminalidade, foi preciso construir uma estratégia de melhorias dos equipamentos, como os coletes que são referência nacional. Nós vamos continuar trabalhando para melhorar as parcerias para fazer muito mais pela segurança da população", disse.

Para o prefeito de Capanema, Chico Neto, o esforço do governo do Estado tem melhorado os índices locais de violência. "Hoje a região Caeté recebe essas viaturas e, desde o início das ações do governo atual, nós estamos vivendo em um estado mais seguro. O povo de Capanema agradece esse gesto", disse. As novas viaturas contribuem para a segurança de 69.431 mil habitantes de Capanema, além dos moradores das demais cidades da região, como Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru e Salinópolis.

"Pela primeira vez, estamos entregando viaturas adequadas aos comandos do interior", diz comandante da PM

"Nós estamos, pela primeira vez na história, entregando viaturas adequadas aos comandos do interior. O Pará é o Estado que mais reduziu a criminalidade e isso se deve ao trabalho da atual gestão do governo. Esse é um dia muito importante pra todos nós", afirmou o comandante Geral da PM, Coronel Dilson Júnior.

Desde 31 de agosto, o governo do Pará renova as viaturas da Polícia Militar. Ao todo, serão 1.154 carros entregues à corporação. Além de novas e mais confortáveis, as viaturas também são mais acessíveis e equipadas.

Durante o evento, a evolução da segurança estadual foi mencionada pelo deputado federal Eduardo Costa. "O cidadão tinha medo de sair de casa. Um reflexo da situação deixada por gestões passadas. Hoje, nós vivemos em uma realidade mais segura. O sistema prisional é uma referência nacional. Nós agradecemos e parabenizamos o governador por essa transformação", disse. O governador estava acompanhado, ainda, do vice governador, Lúcio Vale; dos deputados federais Cristiano Vale e Helio Leite, e dos deputados estaduais Antônio Tonheiro e Reunice Nicodemos; além de prefeitos da região (Com informações da Agência Pará).