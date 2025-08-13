Capa Jornal Amazônia
Golpe do falso consórcio: Operação nacional prende líderes de esquema criminoso no Pará

De acordo com a polícia, o golpe consistia em atrair vítimas por anúncios falsos de imóveis e veículos publicados em redes sociais ou por call centers clandestinos

O Liberal
fonte

Os mandados judiciais foram cumpridos em Manaus (AM), Belém, Santarém e Ananindeua (PA), Maceió e Marechal Deodoro (AL), Itabaiana, Lagarto e Aracaju (SE), Salvador (BA), Fortaleza e Eusébio (CE), Belo Horizonte (MG), São Paulo, Diadema e Campinas (SP) e Florianópolis (SC). (Divulgação/ PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Civil do Pará (PCPA) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (13), a terceira fase da Operação Sombra Financeira, que prendeu 12 pessoas em nove estados brasileiros, entre eles o Pará. Os suspeitos integrariam uma organização criminosa nacional especializada no golpe do “falso consórcio”, que movimentou cerca de R$ 500 milhões em transações bancárias suspeitas.

Os mandados judiciais foram cumpridos em Manaus (AM), Belém, Santarém e Ananindeua (PA), Maceió e Marechal Deodoro (AL), Itabaiana, Lagarto e Aracaju (SE), Salvador (BA), Fortaleza e Eusébio (CE), Belo Horizonte (MG), São Paulo, Diadema e Campinas (SP) e Florianópolis (SC). A ação contou com apoio das polícias civis de todos os estados envolvidos.

Entre os presos estão um homem e uma mulher apontados como líderes do esquema, capturados em Eusébio (CE), na região metropolitana de Fortaleza. Além das prisões, foram cumpridas 33 ordens de busca e apreensão, com apreensão de celulares, documentos e R$ 60 mil em espécie.

Pará

No estado do Pará, a operação foi coordenada pela Seccional Urbana de São Brás, em Belém, e pela Superintendência Regional de Santarém. Foram cumpridos mandados de prisão em Belém e Santarém e de busca em endereços de Ananindeua e Castanhal. Ao todo, 13 policiais paraenses participaram da ação, que prendeu Adria Carla Picanço Bentes em Santarém e colaborou para a localização e prisão, em São Paulo, de Ágatha Daphine Queiroz Monteiro.

As ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Rodrigo Simões Palma, da Central de Garantias de Curitiba (processo nº 0003706-90.2025.8.16.0196). Segundo as corporações, a atuação conjunta foi decisiva para o êxito da operação.

Golpe

A investigação começou em janeiro de 2023, em Curitiba, quando quatro pessoas foram presas em flagrante e outras 15 conduzidas à delegacia. De acordo com o delegado da PCPR Tiago Baltazar Dantas, o golpe consistia em atrair vítimas por anúncios falsos de imóveis e veículos publicados em redes sociais ou por call centers clandestinos.

“As vítimas, acreditando que conseguiriam adquirir a casa própria, iam até os escritórios indicados pelos golpistas e pagavam valores solicitados, mas nunca recebiam o bem esperado”, afirmou.

O grupo utilizava pelo menos cinco empresas de fachada, sistemas digitais e grupos de mensagens para aplicar o golpe em diversos estados. Funcionários treinados atuavam com metas de captação e recebiam comissões de cerca de 1% das operações. Após um período, os escritórios eram fechados, deixando as vítimas sem contato, dinheiro ou bens prometidos.

Fases anteriores

Em março de 2024, a segunda fase da operação ocorreu no Amazonas e em Tocantins, com a prisão de cinco pessoas e a apreensão de equipamentos que ajudaram a identificar os líderes do grupo.

Com a ação desta quarta-feira, a Sombra Financeira soma 21 prisões relacionadas ao caso. Desde o início, já foram cumpridos 45 mandados de prisão e busca em todo o país.

Palavras-chave

polícia

operação nacional

golpe do falso consórcio
Polícia
.
Golpe do falso consórcio: Operação nacional prende líderes de esquema criminoso no Pará

