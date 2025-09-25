Capa Jornal Amazônia
Golpe do falso advogado já soma mais de 220 denúncias no Pará; veja como se proteger

A OAB-PA orienta a população para que não caia na fraude

O Liberal
fonte

Em sete meses, mais de 220 casos do golpe do ‘falso advogado no WhatsApp’ é registrado no Pará. (Divulgação)

Criminosos têm se passado por advogados para enganar pessoas pelo WhatsApp e conseguir dinheiro em várias cidades do Pará. Em sete meses, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) recebeu mais de 220 denúncias sobre a fraude. O presidente da Comissão de Direito Criminal da entidade, Paulo Nascimento, explicou como ocorre o golpe do falso advogado e quais cuidados a população deve adotar.

No novo tipo de golpe, suspeitos entram em contato com pessoas que possuem processos judiciais em andamento e se apresentam como advogados, exigindo transferências via Pix. A prática vem sendo monitorada desde março pela OAB-PA.

Segundo a OAB-PA, os golpistas costumam usar fotos de profissionais ou logomarcas de escritórios para dar credibilidade à fraude, focalizando processos que envolvem valores financeiros a serem recebidos.

Como funciona o golpe do falso advogado

De acordo com Paulo Nascimento, o golpe ocorre quando o cliente é contatado por um número que não pertence ao escritório ou ao advogado responsável. O criminoso informa falsamente que houve decisão favorável e afirma que, para ter acesso ao valor, seria necessário pagar antes uma taxa via Pix. Isso não existe.

O recebimento de valores em processos judiciais não depende de pagamento antecipado. Custas judiciais são recolhidas dentro do próprio sistema do tribunal e jamais são cobradas por transferência via Pix.

Mais de 220 denúncias em sete meses

Entre março e agosto, a OAB-PA recebeu mais de 220 denúncias por meio de um e-mail institucional criado para monitorar a prática. Em setembro, a entidade passou a oferecer também um canal de denúncia no site oficial, e nos primeiros dias do novo canal já foram registrados relatos adicionais.

Embora Belém concentre a maioria das ocorrências, casos foram identificados em cidades como Ananindeua, Marituba, Santarém, Parauapebas, Marabá e na região do Marajó.

Como denunciar no Pará

Para relatar o golpe, a orientação é registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Civil e, em seguida, comunicar à OAB-PA pelo site destinado a denúncias ou pelo e-mail denuncia@oabpa.org.br.

Ações de combate e orientações

Desde março, a OAB-PA distribui uma cartilha com orientações para advogados e cidadãos, com dicas para identificar golpes e evitar prejuízos. As denúncias recebidas são encaminhadas mensalmente à Polícia Civil, ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, com informações que ajudam no rastreio dos golpistas.

Como evitar cair em golpes

A OAB-PA reforça a comunicação direta entre advogados e clientes, sempre pelos canais oficiais do escritório. Paulo Nascimento destaca os principais cuidados:

  • Desconfiar de mensagens enviadas por números desconhecidos, mesmo que tragam dados reais do processo;
  • Confirmar sempre com o advogado responsável antes de qualquer movimentação financeira;
  • Não realizar transferências via Pix para supostas taxas ou liberação de valores judiciais.

"Custas judiciais são recolhidas apenas dentro do sistema do tribunal e jamais estão condicionadas ao recebimento de indenizações ou valores de ações", afirmou o presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB-PA.

