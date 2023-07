Goianésia do Pará: acidente grave na PA-150 deixa vítimas fatais

Duas pessoas morreram em um grave acidente, na tarde deste sábado (15), na rodovia PA-150, próximo ao município de Goianésia do Pará, sudeste do estado, no sentido de quem vai para a cidade de Jacundá. A colisão ocorreu no início da tarde e envolveu um veículo e uma motocicleta.

De acordo com informações de portais de notícias do sudeste do estado, duas mulheres estavam em uma motocicleta quando colidiu com um veículo. Com o impacto elas morreram no local. Alguns curiosos que foram até o trecho do acidente chegaram a fazer imagens, por meio de telefones celulares.

Diante disso, alguns vídeos circulam na internet e mostram os corpos cobertos na pista, além de mostrar também a motocicleta toda destruída em pedaços. Os nomes das vítimas não foram informados.

Os sites de notícias chegaram a informar que se tratavam de três corpos na pista, mas nas redes sociais uma pessoa comentou que são dois corpos e uma das pernas de uma das mulheres foram cobertos, pois em decorrência do forte impacto as vítimas ficaram destroçadas.

Outra pessoa, também pelas redes sociais, disse que a PA-150 é a rodovia da morte, em decorrência dos inúmeros acidentes registrados por conta de buracos.

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Goianésia do Pará apura o acidente de trânsito com duas vítimas fatais ocorrido na PA-150. Um casal, que estaria em um dos veículos envolvidos no acidente, está na delegacia prestando os esclarecimentos.

Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram ao local para prestar o serviço.