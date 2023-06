Biólogo morre em grave acidente de carro na rodovia Transamazônica

​O biólogo Cleomilson Rodrigues Silva morreu na tarde de terça-feira (31) em um acidente de trânsito, na rodovia Transamazônica (BR-230), próximo do município de Pacajá, no sudeste do Pará. A vítima estava conduzindo seu veículo, quando colidiu frontalmente com uma caminhonete Amarok que transitava no sentido oposto. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O acidente ocorreu no momento em que caía uma forte chuva na região, o que pode ter contribuído para a colisão. Testemunhas que passavam pelo local logo após o ocorrido registraram imagens que apontam para a gravidade do acidente. O veículo Uno, dirigido por Cleomilson, ficou completamente destruído, com destroços espalhados pela pista. Ele morreu na hora.

​​Conforme informações publicadas pelo site Correio de Carajás, uma equipe de investigadores da Polícia Civil de Pacajá foi designada para o local a fim de ob​​ter mais informações sobre o acidente. Segundo publicação do Correio, as primeiras constatações indicam que a colisão ocorreu entre a caminhonete Amarok branca e o veículo Uno, ambos de cor branca, que seguiam em sentidos opostos. Um inquérito criminal foi instaurado para apurar todas as causas do acidente.

Cleomilson Rodrigues Silva, além de ser reconhecido por sua atuação como biólogo, era casado e pai de uma criança. Ele também já exerceu o cargo de professor na rede municipal de Pacajá.