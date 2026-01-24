Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Genro é suspeito de agredir sogro em Santarém

Conforme populares, o suspeito consome com frequência bebidas alcoólicas e acaba evoluindo a um comportamento agressivo

O Liberal
fonte

Conforme relatos dos familiares, a vítima já foi agredida três vezes na comunidade de Vila Socorro. (Reprodução)

Um idoso de 83 anos morador da região do Lago Grande, em Santarém, denunciou o genro, na noite de sexta-feira (27), por tentar agredi-lo em sua residência. Conforme relatos dos familiares ao portal Impacto, a vítima já foi agredida três vezes na comunidade de Vila Socorro.

A filha do idoso relatou que as ocorrências anteriores não chegaram a serem registrados na polícia, porém as agressões persistiram.

Conforme populares, o suspeito consome com frequência bebidas alcoólicas e acaba evoluindo a um comportamento agressivo e se direciona, principalmente, ao idoso. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência e conduzir o indivíduo, juntamente a vítima, e familiares a 16ª Seccional de Polícia Civil.

