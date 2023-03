‘Fuzileiro’ é morto em confronto com a polícia em Parauapebas

Lucas Abreu Lima, o “Fuzileiro”, de 22 anos, foi morto a tiros em confronto com a polícia na tarde de sexta-feira (3), em Parauapebas, no sudeste do Pará. Investigado por homicídio qualificado, o homem também teria envolvimento com o sequestro e morte de dois adolescentes no último dia 27.

VEJA MAIS

As equipes da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana e da Polícia Militar receberam a informação de que um terceiro envolvido na morte dos adolescentes Maycon Luan Alves, de 15 anos, e Maylson Gomes Castro, de 16 anos, estava em uma casa no bairro Cidade Jardim. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros por “Fuzileiro”. Os agentes revidaram e o suspeito foi atingido.

Ele ainda foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Entre as várias prisões, Lucas Abreu foi apreendido em fevereiro do ano de 2022, durante uma barreira na estrada, junto a Thiago de Aquino Bastos, o "Parauapeba", após mandado expedido pela Vara Criminal local por homicídio qualificado.

A DH continua com as investigações para localizar os demais envolvidos na morte dos dois adolescentes, que foram retirados de um carro de aplicativo e sequestrados ao saírem de uma casa de festas na madrugada de segunda-feira (27). Os corpos foram encontrados por pescadores no dia seguinte, com marcas de tiros na cabeça, em uma área de mata fechada às margens do rio Parauapebas. A Polícia Científica realizou a remoção dos corpos. Um inquérito policial foi aberto para apurar o crime. A investigação não descarta a hipótese das mortes terem sido motivadas por briga entre facções criminosas rivais.