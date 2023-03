Corpos de adolescentes são encontrados em área de mata em Parauapebas

Os corpos de dois adolescentes foram encontrados em uma área de mata fechada no bairro Montes Claros, em Parauapebas, no sudeste do Pará, na tarde da última terça-feira, 28. Os corpos foram localizados por pescadores às margens do rio Parauapebas em uma área de difícil acesso.

Segundo informações da Polícia Militar, os amigos teriam sido sequestrados ao saírem de uma casa de festas localizada no bairro Vila Rica por volta das 6h30 da manhã. Eles teriam deixado o local em um carro de aplicativo, mas foram retirados do veículo à força e colocados em outro carro que partiu em alta velocidade tomando rumo desconhecido.

Familiares acionaram as autoridades policiais em busca de localizar os adolescentes. Os corpos estavam um ao lado do outro com marcas de tiros na cabeça. A Polícia Científica realizou a remoção dos corpos que vão passar por exames de necropsia.

O Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas abriu inquérito policial para apurar o crime e não descarta a hipótese de as mortes terem sido motivadas por briga entre facções criminosas rivais.

Este é o segundo caso registrado no município em 2023 de crime envolvendo adolescentes que perderam a vida para a criminalidade, com indícios de rivalidade entre facções.

Outro caso

O primeiro caso registrado no município, este ano, foi de um adolescente que desapareceu no dia 16 de fevereiro, sendo encontrado cinco dias depois. O corpo do jovem foi encontrado enterrado em uma cova rasa, em um terreno baldio, distante cerca de 500 metros do córrego em que ele já havia sido procurado pelos familiares, no bairro Nova Carajás, onde morava.

O adolescente desapareceu após deixar uma quadra de esportes no bairro onde residia. De acordo com informações repassadas por colegas do jovem, que estavam no local, ele teria saído da quadra na companhia de outro adolescente, percorrendo algumas ruas do bairro. O caso segue em investigação.