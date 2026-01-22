Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Funcionários de estabelecimento comercial são feitos reféns em Ananindeua

Crime tem ao menos três envolvidos, segundo relatos iniciais. Um dos suspeitos se entregou no início da tarde

Registros das redes sociais de momentos da ocorrência (Foto: Reprodução | Redes)

Funcionários de um estabelecimento comercial foram feitos reféns na travessa WE Sessenta e Oito, na Cidade Nova, em Ananindeua. O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (22). A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local para dar apoio na situação e negociar a liberação das vítimas mantidas refém.

Por volta das 13h15, um dos suspeitos envolvidos no crime se entregou. Os relatos iniciais apontam que ao menos três pessoas estariam envolvidas no assalto.

Equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) informaram que um dos assaltantes morreu em intervenção com uma guarnição e o outro conseguiu entrar no bar. O outro suspeito deve ser levado para Seccional da Cidade Nova.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno oficial com detalhes da investigação.

Palavras-chave

polícia

crise com refém

ananindeua

