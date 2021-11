Funcionário mata o próprio patrão a pauladas por ciúmes da companheira com a vítima

​Manoel Guilherme dos Santos, 55 anos, foi morto a pauladas por volta das 23h da noite da última segunda-feira (22), em uma propriedade localizada na estrada da Vila Barreiras, zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. O suspeito é o próprio funcionário da vítima, identificado como Wanderson Pereira Moura, que teve a ajuda da companheira, Leudivânia Conceição dos Santos, para praticar o crime. Os dois foram presos, em flagrante, após o homicídio. As informações são do Debate Carajás.

A Polícia Militar esteve no local e ouviu a versão de populares. Eles relataram que os três envolvidos no crime moravam na mesma casa. Durante as buscas, os militares encontraram os suspeitos na residência do pai de Wanderson, na Vila Pedra Branca.

No local, Wanderson confessou o crime e disse que este foi motivado por ciúmes de Leudivânia. O suspeito afirmou que, durante uma discussão, Manoel o mandou ir embora da residência. Porém, Wanderson se escondeu em um matagal próximo da residência e esperou o patrão dormir.

Neste momento, o suspeito foi até a rede de seu patrão e desferiu quatro golpes na cabeça de Manoel e fugiu do local. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foram autuados, em flagrante.