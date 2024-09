Funcionário de cooperativa de frutas é morto a tiros dentro do local de trabalho em Parauapebas

A Polícia Civil investiga a morte de Wandson Silva Galvino, de 38 anos, que foi morto a tiros na última quarta-feira (4) em Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima foi executada no interior da cooperativa de frutas onde ele trabalhava, localizada na Vila Palmares II, zona rural do município paraense Em nota, a PC detalhou que “apura o caso por meio da Seccional de Parauapebas. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.

O corpo Wadson, segundo informações do portal Correio de Carajás, foi encontrado caído de bruços no chão da cooperativa nas primeiras horas da manhã. Familiares da vítima estiveram no local do crime assim que souberam da morte do homem. Uma irmã dele foi a primeira pessoa a chegar ao local. Ela telefonou para o pai da vítima e contou o que tinha acontecido. Ele disse que o filho não tinha inimigos.

Até o momento, a polícia não informou as circunstâncias do crime e a possível motivação pela morte da vítima. Ainda de acordo com o portal Correio de Carajás, no local do crime, uma pessoa não identificada comentou que o alvo dos suspeitos seria, na verdade, um irmão da vítima, levando à hipótese de que Wandson foi morto por engano. Essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades policiais.

Nenhum suspeito envolvido no crime foi localizado até então. No local do crime, conforme constatado pela polícia, o carro de Wandson estava revirado, com roupas e documentos espalhados. Equipes das polícias Civil e Científica estiveram no local para analisar o que foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar os procedimentos que ajudarão a elucidar o caso.