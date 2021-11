Funcionário da Vale é morto e tiros diante de colegas de trabalho em ponto de ônibus

A Polícia Civil em Parauapebas tenta esclarecer um crime ocorrido na madrugada do último sábado (27) e que teve como vítima um funcionário da Vale identificado como Claiton Jorge de Sousa Perote, de 35 anos. Ele foi executado a tiros diante de outras pessoas que aguardavam o ônibus que os levaria até a área de operações do Projeto Salobo, unidade da empresa mineradora no município. As informações são do portal Zé Dudu.

Era por volta de 4h da madrugada quando Claiton chegava ao ponto onde o ônibus da empresa passa para apanhar os funcionários, na esquina da Avenida Q com a Rua C-5, no bairro Cidade Jardim. Dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e um deles efetuou os disparos contra a vítima, atingida na cabeça.

A primeira hipótese levantada é a de que Cleiton Perote vinha sendo seguido desde que saiu de casa e, durante a abordagem dos criminosos, teria reagido e acabou sendo baleado. Os bandidos ainda pegaram a carteira porta-cédulas e o celular da vítima, o que caracterizaria latrocínio seguido de roubo.

Todavia, chama atenção o fato de que, se eram mesmo assaltantes, por que apenas ele foi o alvo da ação já que havia outras pessoas no ponto de ônibus? Com base nesse questionamento, surgiu uma segunda tese de que roubo teria sido só um ardil para justificar a execução, amparada em um detalhe também fornecido por testemunhas do crime: um dos ocupantes da moto teria dito: “Sai todo mundo daqui, afastem, o negócio é só com esse cara”.

Nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de trabalho de Claiton lamentaram a perda brutal e exaltaram que ele era um bom colega de trabalho, excelente funcionário e também uma uma figura de destaque na comunidade evangélica da qual fazia parte, exercendo, inclusive, cargo de liderança na igreja em que se congregava.

A polícia espera que as imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas às proximidades do local onde ocorreu o crime possam ajudar a identificar e prender os assassinos.