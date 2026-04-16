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Polícia

Funcionária de bar morre após ser baleada no estabelecimento em Tucumã

A suspeita das autoridades é de que o crime tenha relação com o desentendimento registrado com um cliente cerca de uma hora antes de o crime acontecer

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito de cometer o crime (à esquerda) e a vítima que morreu (à direita). (Foto: Reprodução | Fato Regional)

Carleane da Conceição da Silva foi assassinada a tiros na madrugada desta quinta-feira (16/4) em Tucumã, no sudeste do Pará. O crime ocorreu dentro de um bar e restaurante em que ela trabalhava. Um motociclista, que não teve o nome divulgado, passou pelo local, que fica na avenida dos Estados, e atirou contra o estabelecimento. Os disparos acertaram a vítima.

Conforme o portal Fato Regional, uma hora depois de um desentendimento com um cliente, no momento em que os funcionários encerravam o expediente e fechavam o bar. Outras pessoas, que também estavam no local, tentaram intervir na confusão e acalmar o homem, que insistia em comprar bebidas. Ao sair, ainda teria sido vaiado pelos próprios consumidores.

Por volta das 2h40, um homem em uma Honda Bros vermelha, que estava encapuzado com uma balaclava, deu três tiros para dentro do estabelecimento, que atingiram Carleane. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal de Tucumã. Mas ela não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o Fato Regional, o desentendimento registrado envolvendo o cliente é uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil, que já identificou os possíveis suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno. Até o fim da manhã desta quinta (16/4), nenhum suspeito havia sido preso por envolvimento no episódio.

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