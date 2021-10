Falha em letreiro de loja deixa shopping de Belém tomado por fumaça

Na manhã desta terça-feira, 05, imagens que mostram um shopping no bairro de Batista Campos tomado por fumaça chamaram a atenção nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que, antes do centro de compras abrir, funcionário se movimentam no ambiente esfumaçado, atuando para resolver a situação.

Em nota, o Shopping Pátio Belém informa que a fumaça e o cheiro de queimado foram ocasionados por um princípio de incêndio no letreiro de entrada de uma loja localizada no terceiro piso do shopping.

"Rapidamente a situação foi controlada e solucionada, graças à ação da equipe de bombeiros do Pátio. Ressaltamos que não houveram feridos e nem danos materiais. O Shopping Pátio Belém segue funcionando normalmente", diz o comunicado.

