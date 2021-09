De origem humilde, mãe emociona web ao filmar cartaz de filha em loja no shopping

No dicionário, a palavra “amor” tem muitos significados, mas a que chama atenção é a tradução livre de querer o bem da outra pessoa. E para dona Rosana Soares, não há limites para demonstrar o sentimento que tem pela filha, a influenciadora carioca Carol Soares. Na última semana, elas viralizaram quando a trancista publicou um vídeo toda orgulhosa da cria ser modelo de vitrine, em uma loja de departamentos. As informações são do jornal Extra.

No conteúdo publicado no Tik Tok, Rosana aparece mostrando o trajeto de ônibus até um shopping center da cidade. No local, ela filma a vitrine da loja e escreve: "muito linda da mamãe. Meu orgulho todinho”.

Em entrevista ao jornal, a mãe de Carol afirma ter se emocionado ao prestigiar a filha. “Fiquei muito emocionada de ver minha filha ali. Uma menina da Baixada, negra, com cabelo crespo... acho que esse caminho que ela percorreu abre muitas portas para meninas da região como ela”.

Para a influenciadora, a conquista envolveu muito suor e persistência. Ela revela que a falta de oportunidade faz com que outras meninas, também negras e da baixada, desistam de seguir seus sonhos.