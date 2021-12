VÍDEO: Frentista é agredido brutalmente em posto de Itaituba

Uma discussão por conta de estacionamento irregular deu início a uma sessão de pancadaria em um posto de combustível de Itaituba, no sudoeste do Pará. As cenas foram registradas no último domingo (12) e mostram um funcionário do estabelecimento sendo covardemente agredido por quatro homens sem que nenhuma das pessoas presentes no local tente impedir.

De acordo com testemunhas, o motorista de um veículo estacionou de forma irregular na área do posto e foi advertido pelo frentista. Contrariado, o condutor do carro começou uma discussão que, segundo informações repassadas à polícia, incluiu ofensas por parte do funcionário do posto, o que teria causado a reação imediata do proprietário do veículo.

Os dois então iniciaram uma luta corporal e logo os demais ocupantes do carro saem em defesa do amigo e partem para cima do frentista. A vítima é atingida por uma série de socos, chutes e até por um "mata-leão" Nem mesmo os seguranças do posto, que assistem a cena, intervêm na briga.

É possível perceber que há dezenas de pessoas circulando no local e consumindo bebida alcoólica, mas elas apenas assistem a confusão. Algumas aproveitam para gravar as cenas no celular. Após alguns minutos, cessam as agressões e o grupo entra no carro e deixa o local. As câmeras não captam a placa do veículo.

O caso foi registrado na delegacia de Itaituba. O condutor do veículo chegou a ser detido, mas foi liberado em seguida sob pagamento de fiança.