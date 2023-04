Francesa é presa no Brasil com cocaína escondida dentro de bombons

Na noite de terça-feira, 25, uma francesa de 19 anos foi presa pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, transportando cerca de 8kg de cocaína escondidos dentro de bombons. Os policiais da Delegacia Especial da PF, após fiscalização de rotina, encontraram o ilícito no interior da bagagem despachada por ela. A mulher foi presa em flagrante.

Segundo a polícia, a mulher pretendia embarcar em um voo comercial em direção a Nice, na Riviera Francesa, região do litoral sul do país, que é considerada uma das áreas mais sofisticadas e luxuosas do mundo. Mas, antes, o voo faria escala em Paris.

No vídeo que mostra cenas da apreensão, os agentes abrem a mala que estava com a francesa e encontram diversos sacos de bombons misturados com peças de roupas. Dentro dos chocolates é possível ver que ele está recheado com cocaína.

A mulher não teve a identidade divulgada pela Polícia Federal. Ela foi conduzida à delegacia e, em seguida, encaminhada para o sistema prisional. A francesa responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, com pena que pode chegar até 15 anos de prisão.