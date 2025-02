Foragido por tentativa de homicídio é preso na Grande Belém

Um homem identificado como Allan Robson da Silva Souza, de 27 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (18/02), em Ananindeua, por tentativa de homicídio contra Renan Melo Gaia. A captura do suspeito foi feita pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do Icuí-Guajará, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, com apoio da Polícia Militar.

Segundo a polícia, Allan foi localizad​o e detido em um apartamento no Residencial Novo Cristo II. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

O acusado responde por uma tentativa de homicídio ocorrida em 19 de dezembro de 2023, na rua Arco do Triunfo, no bairro Icuí-Laranjeira, em Ananindeua. A vítima, Renan Melo Gaia, teria sido atraído para o local do crime por meio de mensagens e ligações feitas do aparelho celular de sua companheira à época, Fabiana Rafela Brelaz de Almeida. Porém, as mensagens teriam sido enviadas por Fabrício Rafael Brelaz de Almeida, ex-cunhado de Renan.

Após uma briga entre Renan e Fabiana, Fabrício tomou as dores da irmã e, na companhia de Allan, fez uma "casinha" para o ex-cunhado. Ao chegar no local marcado via mensagem de celular, Renan foi surpreendido e perseguido pela dupla. Allan, que estava armado, chegou a atirar na direção da vítima, que estava de moto e conseguiu fugir, mas foi atingido no braço esquerdo e recebeu atendimento no Hospital Metropolitano de Belém.

Após a tentativa de homicídio, Allan fugiu. Após o registro de Boletim de Ocorrência e abertura de processo criminal, foi entregue no endereço fornecido como sendo do suspeito uma intimação para que comparecesse na presença da autoridade policial. O documento foi recebido pela então companheira de Allan. Mas ele não atendeu à convocação.

Fabiana Almeida, ex-companheira de Renan e irmã de Fabrício, relatou à polícia que temia por sua vida e, por conta dos fatos relatados por ela, o delegado representou pela prisão preventiva de Allan. Somente agora, mais de um ano após a tentativa de assassinato, a polícia finalmente chegou ao paradeiro dele e conseguiu dar cumprimento ao mandado expedido. Após a prisão, Allan Robson foi encaminhado para os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.