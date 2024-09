Foragido por homicídio qualificado em Santa Catarina é preso no Pará

Com dois mandados de prisão em aberto, por homicídio e roubo, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, em Santa Izabel do Pará. Ele estava foragido de Santa Catarina, estado onde figurava na lista de foragidos da Justiça mais procurados.

O sujeito estava no alvo da polícia desde 2018, por ter cometido homicídio qualificado na região de Joinville. Ele foi identificado no Pará por meio por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/SAL) de Castanhal (Região Metropolitana de Belém) e da Delegacia de Homicídios, após trocas de informações com a Delegacia de Capturas (Decap) de Florianópolis, capital catarinense.

O suspeito foi capturado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil. As autoridades policiais de plantão realizaram os procedimentos necessários. "A Polícia Civil do Pará tem fortalecido a integração e cooperação entre forças de segurança do Estado e da União, a fim de combater a criminalidade no País", reforçou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.