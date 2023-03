Foragido por homicídio é preso pela PF dentro de comércio em Altamira

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso pelo crime de homicídio qualificado por emboscada, nesta quarta-feira (8), em Altamira, no sudoeste do Pará. O mandado de prisão contra o homem foi cumprido pela Polícia Federal. Segundo a PF, a prisão ocorreu no comércio onde o homem trabalhava, na avenida Castelo Branco, centro da cidade.

O mandado foi expedido pela Justiça Estadual do Pará em Marabá, no ano de 2018. Os policiais não encontraram resistência e o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal de Altamira. Na unidade policial, o homem foi formalmente preso e encaminhado ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, onde ficará à disposição da Justiça do Estado do Pará.

